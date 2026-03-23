Laurenz Rex © Belga
Laurenz Rex heeft zondag bij een valpartij tijdens In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem een ontwrichting van zijn rechterknie opgelopen. Daarbij werden het bot en de ligamenten geraakt, zo wees een MRI uit.
De 26-jarige Rex; die begin maart tweede werd in Le Samyn achter Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe), zal dinsdagmorgen geopereerd worden in Leuven, laat zijn team weten.
The entire Wolfpack-family wishes Laurenz a full recovery. https://t.co/N0P4i03cjR#TheWolfpack pic.twitter.com/y6vGTgHUOb— Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) March 30, 2026
Belga