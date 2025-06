Biniam Girmay Hailu, die met zijn overwinning in het puntenklassement van 2024 de eerste Afrikaanse wielrenner werd die een onderscheidende trui won, maakt zich op om zijn derde opeenvolgende Tour de France te rijden, na een eerste seizoenshelft met vijf podiumplaatsen.



Aan zijn zijde krijgt hij twee trouwe ridders mee: Hugo Page en Ettelgemnaar Laurenz Rex, die vorig jaar een sleutelrol speelden in zijn historische hattrick. Beide mannen hebben in de aanloop naar hun tweede Tour hun opkomende vorm getoond. Page, drager van de witte trui in de Dauphiné, behaalde onlangs de zesde plaats in de nieuwe World Tour-klassieker van Kopenhagen, terwijl Rex top 10 noteringen behaalde in Parijs-Roubaix, Gent-Wevelgem en Brugge-De Panne.

De sprinttrein rond Girmay wordt versterkt met Hulstenaar Vito Braet en de Nederlander Roel van Sintmaartensdijk. De ploeg kan ook rekenen op de onvermoeibare Jonas Rutsch, die sinds zijn komst dit seizoen indruk heeft gemaakt met verschillende ontsnappingen, onder meer in Parijs-Roubaix waarin hij de zesde plaats behaalde.

Naast Braet en van Sintmaartensdijk is er een derde nieuw gezicht in de Tour: Louis Barré, de revelatie van het voorjaar.

Aike Visbeek (Performance Manager) :

“Om voort te bouwen op ons succes van de Tour de France van 2024 zijn we in augustus begonnen met het samenstellen van een selectie voor de editie van 2025 die voluit gericht is op ritzeges. Biniam Girmay is uiteraard het speerpunt voor de sprints en de lastige aankomsten. We hebben de kern rondom hem versterkt, door naast Laurenz Rex en Hugo Page Jonas Rutsch bij onze ploeg aan te trekken en talenten als Vito Braet, Roel van Sintmaartensdijk regelmatig met Biniam te laten koersen dit voorjaar.”