Lars Friis nieuwe coach van Cercle Brugge: “We willen iets bereiken, niet alleen vermijden”
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Cercle Brugge heeft Lars Friis voorgesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 49-jarige Deen moet de ploeg door de degradatieplay-offs loodsen, maar mikt hoger dan enkel het behoud.
Cercle Brugge heeft met Lars Friis een nieuwe trainer aangesteld. De Deen volgt Onur Cinel op en moet de Vereniging opnieuw op de rails krijgen.
Volgens technisch directeur Luciano Murchio was een trainerswissel onvermijdelijk. “We hebben alles geprobeerd om oplossingen te vinden en terug te vechten tijdens het seizoen, maar op een bepaald moment was het niet meer houdbaar”, zegt hij. “Wij geloven dat deze ploeg niet in de relegation play-offs thuishoort. We kunnen elke ploeg aan. Het is een schande dat we in deze situatie zitten.”
Duidelijke speelstijl
Friis was geen onbekende voor Cercle. De club had al maanden contact met de Deen, die de ploeg intussen grondig analyseerde. Zijn visie sluit volgens hem aan bij de identiteit van de club.
“Zo ben ik opgegroeid”, zegt Friis. “Je kan details aanpassen in elk aspect van het spel, maar ik ben een grote voorstander van intensiteit en verticaal voetbal. Dat heb ik ook toegepast tijdens mijn periode bij Sparta Praag.”
De nieuwe coach speelde met die club nog in de Champions League, maar staat nu voor een andere uitdaging: het behoud verzekeren in eerste klasse.
Geen ruimte voor gemakzucht
Hoewel Cercle met een voorsprong van twaalf punten aan de play-offs begint, wil Friis geen enkel risico nemen. “Als je het einddoel ziet, is het tijd om een tandje bij te steken”, klinkt het. “Je zal een Cercle zien dat nog harder en sneller werkt. We moeten vechten voor elk punt. Het zijn zes finales, en die wil je winnen.”
De recente overwinning tegen Anderlecht stemt hem alvast positief. “Ik was niet verrast door de prestatie. Die heb ik al vaker gezien dit seizoen. Alleen viel het resultaat niet altijd mee. Deze keer hadden ze de kwaliteit en het geluk om verdiend te winnen.”
Cercle Brugge start de relegation play-offs op 4 april met een uitwedstrijd tegen Zulte Waregem.