Sport
Waregem

Lands­kam­pi­oen te sterk voor Essevee

In de Jupiler Pro League speelt Cercle Brugge vanavond een belangrijke wedstrijd op La Louvière. SV Zulte Waregem zag gisteren zijn sterke reeks eindigen met een eerste nederlaag in zeven wedstrijden. Union kwam met 1-4 winnen aan de Gaverbeek, waar ze vooral niet te spreken waren over de actie van de scheidsrechter die tot de 0-1 leidde.

Zulte Waregem leek in het openingskwartier de wedstrijd naar zich toe te trekken, maar geleidelijk sloeg de motor van Union aan. Nadat Anouar Ait El Hadj, Anan Khalaili, Ousseynou Niang en Marc Giger enkele kansen de nek omdraaiden, was het de diepste man Kevin Rodrigeuz (38.) die de omstreden openingstreffer op het scorebord zette.

Omstreden openingsgoal

SVZW verloor immers het balbezit nadat het leer via scheidsrechter Lothar D'hondt in Brusselse voeten belandde, Kamiel Van De Perre kon de Ecuadoriaanse spits voor doel zetten. In het slot van de eerste helft onderscheidden de Brusselaars zich wel nog dankzij Marc Giger (45.+2). De middenvelder mistte in minuut 43 vanop elfmeter, maar knalde de bezoekers op slag van rust naar 0-2.

Union loopt verder uit

Nog geen minuut uit de kleedkamer en daar waren de landskampioen en Giger (46.) opnieuw: 0-3. Zulte Waregem ging wel nadrukkelijk op zoek naar een eerredder en vond die ook via Jeppe Erenbjerg (60.) dankzij een strafschop. Tot een aansluitingstreffer kwam Essevee evenwel niet. Invaller Promise David (90.+3) legde de eindstand vast (1-4).

Union (32 ptn) blijft aan de leiding en Zulte Waregem (18 ptn) staat voorlopig achtste.

Belga
Zulte Waregem

