Nog geen minuut uit de kleedkamer en daar waren de landskampioen en Giger (46.) opnieuw: 0-3. Zulte Waregem ging wel nadrukkelijk op zoek naar een eerredder en vond die ook via Jeppe Erenbjerg (60.) dankzij een strafschop. Tot een aansluitingstreffer kwam Essevee evenwel niet. Invaller Promise David (90.+3) legde de eindstand vast (1-4).



Union (32 ptn) blijft aan de leiding en Zulte Waregem (18 ptn) staat voorlopig achtste.