"Het was een zware dag", keek Lampaert terug op zijn eerste dag in de gele trui. "Het was heel warm, en de laatste beklimming was zwaarder dan ik had verwacht, want het peloton ging er volgas omhoog. Ik heb erg afgezien." Gevolg was dat de West-Vlaming even op een gaatje werd geplaatst. "Maar gelukkig kwamen De Lie en Pascal Eenkhoorn langs in de afdaling. Zij dichtten het gaatje, en ik kon meegaan."