In twee keer voorbij Lommel raken, dat is de weg naar de redding. Eerst op verplaatsing.

"Het wordt over twee wedstrijd gespeeld. We spelen dus vier keer een helft. Als we terugkeren van Lommel zijn we aan de rust. Het is zeker een voordeel om de tweede match thuis te spelen. Als er verlengingen komen, dan spelen we die dertig minuten hier. En bij strafschoppen, dan staan onze fans daar. En voor mij is er nog een ander aspect: de zaak thuis afronden. Op een mooie manier, voor iedereen die geeft om de club."

Lommel is niet te onderschatten. Een atypische 1B-ploeg, met afwachtend balbezit.

"Ze spelen risicowerend voetbal met de bal. Met veel passes, kort en breed. Ze hebben die technische kwaliteiten in hun kern. Maar wij hebben ook onze spelstijl, die we zullen gebruiken om hen aan te pakken. We gaan de wedstrijd anders controleren dan zij doen, en dat als ons wapen gebruiken."

Zondagavond weten we al meer.