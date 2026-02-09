Aanmelden
Sport
West-Vlaanderen

Laat­ste 200 meter zwaar­der dan ver­wacht” voor schaats­ster Fran Vanhoutte

Fran Vanhoutte

© Belga

De West-Vlaamse Fran Vanhoutte eindigde zondag in Milaan als 23e op de 500 meter schaatsen. Het was haar derde wedstrijd op deze Winterspelen, na de 1.000 meter en de ploegenachtervolging. "Dat voelde ik inderdaad", glimlachte ze in de mixed zone.

"De eerste 250 meter ging het goed", analyseerde Vanhoutte. "Ik kwam vlug op snelheid. Maar daarna kreeg ik last van verzuring in mijn benen. De laatste 200 meter waren zwaarder dan ik had verwacht."

Voor de tweede keer, na de 1.000 meter, eindigde ze als 23e in Milaan. "De plaats zegt niet veel. Ik had niet de ideale voorbereiding voor deze 500 meter. Sinds de laatste manche van de Wereldbeker hebben we gewerkt aan de ploegenachtervolging en de massastart als belangrijkste doelstellingen. Dat is niet goed voor de 500 meter, maar mijn niveau is niet gedaald, dus ik kan tevreden zijn."

Deelnemen aan de 500 meter was interessant met het oog op de massastart benadrukte Vanhoutte. "Het is belangrijk om mijn snelheid voor de massastart te testen. Elke gelegenheid om hier op het ijs te staan, is goed."

De 22-jarige West-Vlaamse keert zaterdag terug op het ijs van het Milano Speed Skating Stadium voor de massastart, die in tegenstelling tot de wereldbekerwedstrijden eerst halve finales omvat. "Dat zorgt voor wat extra spanning en onzekerheid. Maar de trainingen verlopen goed, de snelheid en conditie zijn prima. Er is geen reden om plotseling te twijfelen."

Belga
Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder

Meest gelezen

Kamp Persoon - Veyre
Sport

Delfine Persoon grijpt naast WBC-wereldtitel na chaotisch duel in Verenigde Staten
Delfine Persoon weging
Sport
Update

Delfine Persoon bokst vannacht mogelijk laatste profkamp voor wereldtitel
Aime 90 1
Nieuws

90 jaar en ook nu denkt turnleraar Aimé nog niet aan stoppen: "lesgeven houdt me jong"

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Wout Alleman

West-Vlaamse Wout Alleman wordt vierde in gerenommeerde Spaanse gravelkoers
Knack Roeselare 2024 2025

Knack Roeselare sluit reguliere competitie af en kijkt vooruit naar BeNe Conference en Champions League
Bc oostende

BC Oostende verliest van Limburg United en ziet leidersplaats uit handen glippen
HBC Izegem

HBC Izegem behoudt hoop in Super League-redding dankzij nipte zege
Bekersprookje FC Knokke

FC Knokke wint bij Houtvenne en blijft op jacht naar leider Hasselt
KV Kortrijk Beerschot

“Wij nemen niet het woord promotie in de mond” coach Jonckheere blijft rustig na belangrijke overwinning KV Kortrijk
Aanmelden