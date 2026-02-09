"De eerste 250 meter ging het goed", analyseerde Vanhoutte. "Ik kwam vlug op snelheid. Maar daarna kreeg ik last van verzuring in mijn benen. De laatste 200 meter waren zwaarder dan ik had verwacht."

Voor de tweede keer, na de 1.000 meter, eindigde ze als 23e in Milaan. "De plaats zegt niet veel. Ik had niet de ideale voorbereiding voor deze 500 meter. Sinds de laatste manche van de Wereldbeker hebben we gewerkt aan de ploegenachtervolging en de massastart als belangrijkste doelstellingen. Dat is niet goed voor de 500 meter, maar mijn niveau is niet gedaald, dus ik kan tevreden zijn."

Deelnemen aan de 500 meter was interessant met het oog op de massastart benadrukte Vanhoutte. "Het is belangrijk om mijn snelheid voor de massastart te testen. Elke gelegenheid om hier op het ijs te staan, is goed."

De 22-jarige West-Vlaamse keert zaterdag terug op het ijs van het Milano Speed Skating Stadium voor de massastart, die in tegenstelling tot de wereldbekerwedstrijden eerst halve finales omvat. "Dat zorgt voor wat extra spanning en onzekerheid. Maar de trainingen verlopen goed, de snelheid en conditie zijn prima. Er is geen reden om plotseling te twijfelen."