Club YLA heeft zaterdag de Slag om Vlaanderen verloren op de dertiende speeldag van de Lotto Super League, de eerste klasse van het Belgische vrouwenvoetbal. AA Gent won in Aalter met 1-2, maar blijft wel helemaal in de kelder van de stand met acht punten. Club YLA staat derde met 21 punten.
Na amper drie minuten kwamen de bezoeksters uit Oost-Vlaanderen al op voorsprong te staan via Emma Van Britsom. Pas op het halfuur wist Club YLA langszij te komen dankzij Rania Boutiebi, al gaf de rode lantaarn zich niet zomaar gewonnen. In de 66e minuut klom Gent opnieuw op voorsprong na een doelpunt van Roos Willemsen. Die voorsprong zou de Gantoise ook vasthouden, waardoor het pas voor de tweede keer dit seizoen kon winnen.
De andere drie wedstrijden, waaronder die tussen RSC Anderlecht en Zulte Waregem, werden uitgesteld door de slechte weersomstandigheden van de afgelopen dagen, waardoor de velden onbespeelbaar bleken.