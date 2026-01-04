Na amper drie minuten kwamen de bezoeksters uit Oost-Vlaanderen al op voorsprong te staan via Emma Van Britsom. Pas op het halfuur wist Club YLA langszij te komen dankzij Rania Boutiebi, al gaf de rode lantaarn zich niet zomaar gewonnen. In de 66e minuut klom Gent opnieuw op voorsprong na een doelpunt van Roos Willemsen. Die voorsprong zou de Gantoise ook vasthouden, waardoor het pas voor de tweede keer dit seizoen kon winnen.

De andere drie wedstrijden, waaronder die tussen RSC Anderlecht en Zulte Waregem, werden uitgesteld door de slechte weersomstandigheden van de afgelopen dagen, waardoor de velden onbespeelbaar bleken.