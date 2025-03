Felipe Augusto kwam even later na een lange run oog in oog te staan met de Poolse doelman, maar zijn schot was te slap. Een afgeweken schot van invaller Taras Romanczuk (75.) aan de overkant ging er wel in: 2-0. De kelk moest leeg tot op de bodem bij de Bruggelingen, die eerst een kopbalkans op de 2-1 misten en even later dankzij een prachtige omhaal van Pululu (78.) tegen een driedubbele achterstand aankeken.

Bij een eventueel mirakel in de terugwedstrijd volgende week wacht Cercle een duel met Real Betis, dat in de tussenronde AA Gent uitschakelde, of Vitoria Guimaraes. Eerder op de avond speelden zij 2-2 gelijk.