Meer dan 200 kilometer voor de verst mogelijke verplaatsing in de beker maar KVO liet er am Kehrweg geen gras over groeien. Al na drie minuten legde Perez de 0-1 in het mandje.

Eupen probeerde voor de rust de gelijkmaker te scoren en domineerde in eigen huis. Magnée viseerde twee keer de paal. Ook Finnbogason kreeg de kans op 1-1 maar miste.