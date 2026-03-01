KVDO verloor vrijdagavond met 2-0 tegen KM Torhout en schoot zo voor de derde maal op rij in eigen voet. Na een nederlaag tegen Gent en een gelijkspel tegen Jong Essevee wou het tegen KM Torhout wel de drie punten thuishouden. De butter en visjongens waren de betere ploeg in het eerste halfuur, maar echte kansen kregen ze niet. Het eerste gevaar kwam van Torhout na een ingestudeerde vrije trap, al wou de bal er niet in. Een paar minuten later volgde dan toch de treffer voor Torhout. Tanghe werd diep gestoken, legde terug tot bij Van de Velde en die maakte er vlak voor de rust 0-1 van.

KVDO kwam in de tweede helft opnieuw beter in de match. De voorzet van Bronchain werd weggebokst, in de herneming kon Beuckels koppen, maar doelman De Witte had een prima save in huis. En ook de vrije trap van Willem twee minuten later wou er niet in. Aan de overkant viel wel een goal. De bal kwam bij Van de Gehuchte, die speelde hem slim tot bij Trancez en hij legde de 0-2 eindstand vast. Milan Beuckels van KVDO reageerde na de match. "Ik denk dat we het hier thuis de laatste drie wedstrijden hebben laten liggen. Het is hopen dat Mandel nog punten verliest, maar we hebben het onszelf nu wel heel moeilijk gemaakt."