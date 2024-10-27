KVDO wint eerste thuismatch in tweede nationale: 3 – 1 tegen Oostkamp
KVDO heeft zijn eerste thuiswedstrijd in tweede nationale winnend afgesloten. De promovendus versloeg streekgenoot Oostkamp met 3-1, na een efficiënte wedstrijd waarin de kustploeg scherp omsprong met haar kansen.
Oostkamp begon nochtans het sterkst en nam het initiatief. Na twintig minuten kreeg Dumoulin een uitgelezen kans op de 0-1, maar doelman Vercruysse hield zijn netten schoon. Enkele minuten later kopte Bronchain naast voor de thuisploeg. Oostkamp domineerde in het middenveld en zette KVDO onder druk, maar vlak voor rust sloeg de thuisploeg toe: na een hoekschop trapte Vandenschrick hard raak. Zo ging KVDO verrassend met een voorsprong de kleedkamer in.
Tweede helft
Ook in de tweede helft bleef Oostkamp aandringen. Het kreeg loon naar werken in de 53ste minuut toen Deblieck knap afwerkte: 1-1. Lang bleef de stand niet gelijk, want amper twee minuten later zorgde Beuckels voor 2-1. Oostkamp bleef gevaarlijk en zag een poging van Claeys zelfs van de lijn gekeerd worden, maar KVDO bleef dodelijk efficiënt. In de slotfase legde Vanhaecke de eindstand vast op 3-1.
Met deze overwinning pakt KVDO drie knappe punten in zijn eerste thuiswedstrijd en zet het een ambitieus seizoensbegin kracht bij.