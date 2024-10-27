Ook in de tweede helft bleef Oostkamp aandringen. Het kreeg loon naar werken in de 53ste minuut toen Deblieck knap afwerkte: 1-1. Lang bleef de stand niet gelijk, want amper twee minuten later zorgde Beuckels voor 2-1. Oostkamp bleef gevaarlijk en zag een poging van Claeys zelfs van de lijn gekeerd worden, maar KVDO bleef dodelijk efficiënt. In de slotfase legde Vanhaecke de eindstand vast op 3-1.

Met deze overwinning pakt KVDO drie knappe punten in zijn eerste thuiswedstrijd en zet het een ambitieus seizoensbegin kracht bij.