In het eerste kwartier was het nog wat aftasten voor beide ploegen, maar KVDO nam al snel het initiatief. Een goed getrapte hoekschop van Vandendriessche werd verlengd door Deschuyter, maar de bal ging net naast. Even later een lange bal op Vandendriessche, die zet perfect voor op Vandenschrick en hij kopt de bal staalhard binnen. 1-0 voor KVDO

De vreugde was echter van korte duur, want nog geen minuut later ging het mis in de verdediging van KVDO. Cnockaert werd foutief afgestopt door Deschuyter, waardoor Kalken een penalty kreeg. Buyl maakte geen fout en zette de strafschop beheerst om in de gelijkmaker, 1-1.

Daarna ging het goed heen en weer. Op het halfuur werd een afgeweken schot van Vandendriessche knap gepareerd door doelman Smekens, die nog net een doelpunt kon voorkomen. Ook aan de andere kant was er dreiging, met een vrije trap van Vermeer en een poging van Cnockaert, maar Vercruysse haalde de bal net voor de neus van De Wilde weg.

De thuisploeg hield de druk op en net voor de rust was het raak. Na enkele gemiste kansen kwam de bal in de herneming bij Vandergunst, die de 2-1 binnentikte en zo KVDO met een voorsprong de kleedkamer in stuurde.