Mechelen ging na de pauze gewoon verder waar het geëindigd was en vond al snel de 2-0 via Bafdili (48.), die de bal van dichtbij binnen gleed. KV Kortrijk had niets in de pap te brokken. Daam Foulon (55.) diende de bezoekers nog voor het uur de genadeslag toe. Kortrijk reageerde met een vrije trap op de lat van Kaneko maar de Kerels waren niet bij machte om de uitzichtloze situatie nog enigszins te keren. Lauberbach liet in het slotkwartier nog na om er 4-0 van te maken.

KV Mechelen springt dankzij de zege naar de vijfde plaats in het klassement met evenveel punten als nummer zes Anderlecht (17). KV Kortrijk is dertiende met 11 punten.