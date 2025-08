Nadat Pflücke twee grote kansen op de 3-0 miste - waarbij Jackers opnieuw paraat stond - scoorde Christos Tzolis de aansluitingstreffer in de 68e minuut. Club ging nog verwoed naar de gelijkmaker op zoek, maar Mechelen verdedigde uitstekend en kreeg zelf nog de grootse kans. In de slotseconden hield Jackers Lauberbach van de 3-1.

Mechelen speelde op de eerste speeldag 1-1 gelijk bij Zulte Waregem en staat zo met vier punten even alleen op kop in de Jupiler Pro League. Vier clubs volgen met drie punten. Club Brugge is er daar een van.