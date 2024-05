De Eupense aanvoerder Boris Lambert liet zijn ploeg in de steek met een uitsluiting net voor het halfuur. Kortrijk kwam daarna diep in de toegevoegde tijd van de eerste helft op voorsprong na een kopbaldoelpunt van Joao Sillva.

In de slotfase werd Nathan Verboomen naar het scherm geroepen nadat Regan Charles-Cook werd neergehaald in de zestien, maar de scheidsrechter besliste finaal om de bezoekers geen strafschop toe te kennen. Zo wint Kortrijk met het kleinste verschil en heeft het volgende week alles terug in eigen handen.

Op de slotspeeldag moet KV Kortrijk naar Charleroi, dat reeds gered is. RWDM maakt gelijktijdig de verplaatsing naar Eupen. De uiteindelijke nummer twee van de Relegation Play-offs strijdt op 19 en 26 mei met de winnaar van de finale van de Promotion Play-offs in de Challenger Pro League (Lommel of Deinze) om een plaats in de Jupiler Pro League voor volgend seizoen.