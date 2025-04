Toch startte de thuisploeg niet overweldigend. Na negentien minuten ontsnapte Parra eenvoudig, kon hij Henderson bedienen: 0-1 voor Beerschot. Even lijken de Kerels van slag maar net voor rust wordt de scheve situatie helemaal rechtgezet via Duverne en Ferri met twee snelle doelpunten. Enkele minuten later combineert Beerschot helemaal door de defensie van de Kerels. We gaan rusten met 2-2.