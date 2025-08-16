In de bekerwedstrijd tegen Londerzeel liet KVK aanvankelijk enkele kansen onbenut, waaronder een schot van Challouk op de dwarsligger. Het eerste doelpunt viel op ongelukkige wijze voor Londerzeel: een verdediger werkte de bal in eigen doel. Kort daarna kopte Gueye een hoekschop van Challouk binnen: 2-0 bij de rust. In de tweede helft maakte Sixtus het af na een knappe assist van Ambrose, eindstand 3-0.

Na deze zege kijkt KVK uit naar een pittige herfstperiode met toppers tegen RWDM, Eupen en Beveren. Pas na dertien wedstrijden tegen de directe concurrenten voor promotie kan een correcte balans van het seizoen worden opgemaakt.

In de competitie draait het bij de Kerels eveneens vlot. Met een 12 op 12 staat KVK samen met Beveren aan de leiding van 1B, met 12 doelpunten voor en slechts één tegen.