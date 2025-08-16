29°C
Aanmelden
Sport
Kortrijk

KV Kort­rijk wint opnieuw en staat per­fect geplaatst voor vol­gen­de bekerfase

KVK

KV Kortrijk maakte zich na een overtuigende 3-0-zege tegen Londerzeel klaar voor de volgende ronde van de beker, waar ook de eersteklassers instappen. De loting vindt morgenavond om 18 uur plaats.

In de bekerwedstrijd tegen Londerzeel liet KVK aanvankelijk enkele kansen onbenut, waaronder een schot van Challouk op de dwarsligger. Het eerste doelpunt viel op ongelukkige wijze voor Londerzeel: een verdediger werkte de bal in eigen doel. Kort daarna kopte Gueye een hoekschop van Challouk binnen: 2-0 bij de rust. In de tweede helft maakte Sixtus het af na een knappe assist van Ambrose, eindstand 3-0.

Na deze zege kijkt KVK uit naar een pittige herfstperiode met toppers tegen RWDM, Eupen en Beveren. Pas na dertien wedstrijden tegen de directe concurrenten voor promotie kan een correcte balans van het seizoen worden opgemaakt.

In de competitie draait het bij de Kerels eveneens vlot. Met een 12 op 12 staat KVK samen met Beveren aan de leiding van 1B, met 12 doelpunten voor en slechts één tegen.

Eddy D'Hespeel
Jenna Lebrun
KV Kortrijk

Meest gelezen

Waveofhope
Sport
Update

Davy die kustlijn afzwom, ligt momenteel op intensieve zorgen: "Zwaar onderkoeld"
Waregem koerse wedstrijden
Sport

Herbeleef Waregem Koerse
Waveofhope
Sport

"Mijn hart klopte niet meer zoals het hoort": Davy die kustlijn afzwom nog altijd in ziekenhuis met longontsteking

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

KV Kortrijk

KV Kortrijk plaatst zich makkelijk voor volgende ronde Croky Cup
KV Kortrijk Francs Borain

KV Kortrijk blijft foutloos na winst tegen Francs Borains
Kv kortrijk - charleroi

KV Kortrijk pakt 9 op 9 na 0-3 zege in Charleroi maar invaller Guèye krijgt rood in de slotfase
Vechtpartij zulte waregem

Stad Waregem neemt voorlopig geen extra veiligheidsmaatregelen na vechtpartij bij voetbalmatch
Geert Titeca zulte waregem

Burgemeester en Essevee-supporters veroordelen knokpartij in Waregem: "Dit is geen voetbal meer"
KV Kortrijk Lierse

KV Kortrijk verschalkt Lierse met het kleinste verschil
Aanmelden