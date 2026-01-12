Aanmelden
KV Kort­rijk ver­liest op het veld van Patro Eis­den: 1 – 0

Kortrijk Eisden

KV Kortrijk heeft zaterdagavond puntenverlies geleden op bezoek bij Patro Eisden. De Kerels gingen met 1-0 onderuit in Eisden, waar Radja Nainggolan voor het eerst aan de aftrap verscheen bij de thuisploeg.

Kortrijk had het lastig tegen de Kompels, die het wedstrijdbegin domineerden. Dat overwicht werd tien minuten voor tijd ook omgezet in een doelpunt. Léandro Rousseau reageerde het scherpst op een verre inworp en scoorde in de 79e minuut de enige treffer van de wedstrijd.

Door de nederlaag blijft Kortrijk steken op 42 punten. Leider Beveren, dat met 51 punten als enige ploeg nog ongeslagen is, loopt zo verder uit in het klassement.

Belga

