Kortrijk had het lastig tegen de Kompels, die het wedstrijdbegin domineerden. Dat overwicht werd tien minuten voor tijd ook omgezet in een doelpunt. Léandro Rousseau reageerde het scherpst op een verre inworp en scoorde in de 79e minuut de enige treffer van de wedstrijd.

Door de nederlaag blijft Kortrijk steken op 42 punten. Leider Beveren, dat met 51 punten als enige ploeg nog ongeslagen is, loopt zo verder uit in het klassement.