KV Kort­rijk toont veer­kracht en wint na 2 – 0 ach­ter­stand: Ik denk dat ik nog nooit zo twee uiter­sten van emo­ties heb meegemaakt.”

Wat een ommekeer voor KV Kortrijk, dat na die vroege 2-0 tegen een uitstekend Jong Gent de match met succes in handen nam. Kortrijk is komend weekend vrij, maar herpakt zich na de nederlaag tegen Beveren, loopt twee punten in op Beveren en loopt ook twee punten uit op Beerschot. Trainer Jonckheere was lovend voor zijn mannen.

Bart Coopman

