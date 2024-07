Afgelopen seizoen was hij bij de Kroatische topclub uit de hoofdstad in veertig wedstrijden goed voor vijf doelpunten en zes assists. Daarmee had hij een mooi aandeel in de dubbel van de club. Het was zijn eerste ervaring in Europa, voordien was hij in eigen land actief voor Hokkaido Sapporo. In 150 wedstrijden liet hij daar 26 doelpunten en 14 assists noteren.

Naast Kaneko kan KVK opnieuw rekenen op centrale verdediger Mark Mampassi. Hij keert, net als vorig jaar, op huurbasis terug naar het Guldensporenstadion. Dit keer dwong KV Kortrijk wel een aankoopoptie af.