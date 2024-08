Kortrijk begon zonder schroom in het Jan Breydelstadion en nieuwe aanvaller Ferri kopte de Kerels al na een kwartier op voorsprong. De Vereniging schrok van de bezoekende aanvalsdrift en kwam pas in het slot van de eerste helft beter in de wedstrijd. Gangmaker Somers schoof in de slotminuut van de eerste helft de gelijkmaker in doel, op aangeven van Denkey.

Na rust hielden beide ploegen lange tijd gelijke tred. Denkey miste een uitgelezen mogelijkheid op een eerste treffer dit seizoen. Voor Kortrijk stuitte invaller Kadri op Warleson. De bezoekers geloofden in een driepunter en kwamen halverwege de tweede helft op voorsprong. Verdediger Mampassi klom bij een hoekschop het hoogst van iedereen en knikte de 1-2 tegen de touwen. Cercle probeerde het tij nog te keren, maar een poging van Van der Bruggen werd gered door Gunnarsson. Ook Utkus stuitte op de IJslandse goalie. Het bleef 1-2. Cercle blijft achter met een 0 op 6. Kortrijk staat met 3 op 6 in de middenmoot.

Later zondag speelt Club Brugge nog op het veld van Standard.