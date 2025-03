Nochtans was het OHL dat het beste aan de wedstrijd was begonnen. Thibaud Verlinden had na een goeie actie op links de openingstreffer aan de voet, maar koos voor eigen succes en zag zijn poging vanuit een schuine hoek op de paal belanden. Even later had Pirard een geweldige redding in huis op een pegel van alweer Verlinden.

Ondanks dat uitstekende begin werd het gaandeweg toch wat minder voor de Leuvenaars. Tobe Leysen moest een drietal keer gepast ingrijpen om een tegentreffer te vermijden. Vlak voor rust was het dan toch raak voor de VeeKaa. Uitblinker Dion De Neve bediende Thierry Ambrose en de Franse aanvaller liet de wenkende kans deze keer niet liggen: 1-0 en de thuisploeg mocht gaan rusten met een verdiende voorsprong. Iets voorbij het uur besliste Man van de Match Ambrose met zijn tweede van de namiddag de wedstrijd. Met een spectaculaire omhaal sloeg hij de Leuvense fusieclub knock-out.