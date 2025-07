De Challenger Pro League, de tweede klasse van het Belgische profvoetbal, start op vrijdag 8 augustus en eindigt op zondag 19 april. Door het oneven aantal van 17 ploegen worden er in totaal 34 speeldagen afgewerkt. De inzet is groot: de eerste twee in het klassement promoveren rechtstreeks naar de Jupiler Pro League, de hoogste voetbalklasse in België.