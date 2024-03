In de eerste helft kwam Anderlecht maar weinig aan combineren toe. KV Kortrijk stond goed georganiseerd en presenteerde zich absoluut niet als de rode lantaarn. De Veekaa had het meeste balbezit maar kon amper dreigen. Gaandeweg kreeg Anderlecht - zonder Hazard - enkele kansjes. De grootste kwam uit stand via Dreyer. Hij scoorde maar stond buitenspel. Net voor de rust mikte Davies nog naar de eerste paal maar daar lag Schmeichel.

Ook na de rust kon Anderlecht de bakens niet verzetten. De grootste kans kwam voor Mehssatou maar tegen zijn ex-ploeg legde hij de bal net naast de verkeerde kant van de paal. Riemer bracht Hazard, maar het spel van Anderlecht verbeterde niet. Bij Kortrijk moest Tsunoda naar de kant met ogenschijnlijk een blessure aan de hamstrings.

Davies bleef intussen voorin aanspeelbaar en telkens op de loer liggen. Toen Debast zich na drie kwartier verslikte in de bal, rukte de Welshe spits op en knalde het leer onhoudbaar in de linkerbenedenhoek: 0-1.

Ambrose maakte nog zijn debuut na een maandenlange blessure bij KVK. Een slotoffensief van Anderlecht leverde niets meer op. KV Kortrijk begint de Relegation Play-Offs met een opsteker van jewelste. Het is nog niet veroordeeld en staat zelfs voor het eerst in een half jaar niet meer op de laatste plaats. KVK telt nu net als Eupen 24 punten. RWDM 23 punten. Op dit moment speelt ook OHL de play-downs, met 26 punten. Aan de winterstop stond KVK nog elf punten achter op een plaats die recht geeft op het behoud.