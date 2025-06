"In lijn met de vorige versterkingen, halen we met Jellert iemand binnen die het klappen van de zweep kent in de Challenger Pro League. Als flankaanvaller zal hij mee voor de aanvallende impulsen zorgen", verduidelijkte Kortrijk de transfer.

Van Landschoot is een jeugdproduct van Club Brugge, maar geraakte blij blauw-zwart nooit verder dan de beloftenploeg. Hij speelde in z'n carrière al voor meerdere clubs in België en Nederland, maar voetbalde nog nooit in eerste klasse. Afgelopen seizoen kwam hij met Patro Eisden wel dicht bij de promotie naar de Jupiler Pro League, maar in de barrages bleek Cercle Brugge een maatje te groot.