Kortrijk trok nu wel ten aanval. Op het einde van de eerste verlenging lukte Davies, na knap voorbereidend werk van Ojo, de 1-2. Maar hij stond buitenspel.

In de tweede verlenging scoorde de thuisploeg bijna de 2-1 aan de tweede paal. Aan de overzijde trok Mbayo de zestien binnen maar niemand kwam bij zijn voorzet.

De zenuwen stonden strak gespannen. Te strak voor Mbayo die in een opstootje zijn tweede geel kreeg. Tien tegen tien dus. Mbarki kreeg nog de winning goal aan de voet maar schoot over. We kregen strafschoppen.