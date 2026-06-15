Jellert Van Landschoot was goed voor een hattrick. De overige doelpunten werden gemaakt door Bryan Adinany en beloften Nadir El Majdoub en Anthony Philips.

Woensdag werkten de Kerels hun eerste oefenmatch af tegen eersteprovincialer KFC Marke. Ook die werd winnend afgesloten (1-4), met doelpunten van Van Landschoot, Mohamed Fofana, Mohamed Boussadia en Sixtus Ogbuehi.