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Kortrijk Menen

KV Kort­rijk legt Lau­we mak­ke­lijk over de knie in oefenpot

KV Kortrijk

© Belga

Promovendus KV Kortrijk heeft zaterdag in een oefenwedstrijd gemakkelijk afstand genomen van KWS Club Lauwe dat uitkomt in Derde Afdeling. Het werd 0-6.

Jellert Van Landschoot was goed voor een hattrick. De overige doelpunten werden gemaakt door Bryan Adinany en beloften Nadir El Majdoub en Anthony Philips.

Woensdag werkten de Kerels hun eerste oefenmatch af tegen eersteprovincialer KFC Marke. Ook die werd winnend afgesloten (1-4), met doelpunten van Van Landschoot, Mohamed Fofana, Mohamed Boussadia en Sixtus Ogbuehi.

Belga

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