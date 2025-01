Kortrijk huurde de 27-jarige Messaoudi in de zomer 2021 van de Algerijnse eersteklasser JS Saoura en legde hem een seizoen later definitief vast. De Algerijnse spits was in het seizoen 2022-2023 goed voor drie goals in 33 wedstrijden, maar de VeeKaa besloot hem vorig seizoen toch uit te lenen aan het Turkse Göztepe. In de nieuwe jaargang in het Guldensporenstadion zit hij aan zestien wedstrijden, waarin hij geen enkele keer raak trof.