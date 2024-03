Er zijn minstens twee en maximaal drie dalers in de Relegation Play-offs. Wie als eerste eindigt in de Relegation Play-offs blijft in de Jupiler Pro League, de tweede speelt nog barrages (heen- en terugwedstrijd) tegen de winnaar van de Promotion Play-offs in de Challenger Pro League. De twee laatste teams zakken sowieso. De Relegation Play-offs tellen zes speeldagen en er vindt geen halvering van de punten plaats.