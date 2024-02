KV Kortrijk huurt ook de Zambiaanse middenvelder Kings Kangwa van Rode Ster Belgrado, tot eind dit seizoen. Bij Belgrado speelde Kangwa nog in de Europa League, en pakte er de titel en de beker. Hij is ook international bij het Zambiaanse team, waarvor hij in de Africa Cup onlangs nog scoorde tegen Congo.

Kortrijk staat laatste in de stand en wil alles op alles zetten voor het behoud.