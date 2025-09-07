De bezoekers kwamen halverwege de eerste helft op voorsprong. Ambrose vond in de zestien Lennert Van Landschoot, die recent voor het eerst vader werd, en de middenvelder werkte koel af: 0-1. Even later had hij bijna zijn tweede van de avond te pakken, maar doelman Brughmans redde knap.

Kort na rust verdubbelde Ndjeungoue de voorsprong op wat een merkwaardig doelpunt was: via de buik belandde de bal in doel. Jong Genk gaf zich echter niet zomaar gewonnen. De 16-jarige De Wannemacker bediende Beniangba, die de aansluitingstreffer voorbij Ilic schoof: 1-2. De Limburgers roken even de gelijkmaker, maar Kortrijk-doelman Ilic stond pal bij een kopbal van Lazar.

In de slotfase maakte invaller Gueye er met het hoofd 1-3 van, net als in de bekerpartij tegen Londerzeel. Zo blijft Kortrijk met een perfect rapport aan kop in de Challenger Pro League.