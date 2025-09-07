Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
KV Kortrijk heeft ook zijn vijfde wedstrijd in de Challenger Pro League winnend afgesloten. Op bezoek bij Jong Genk haalde de ploeg van coach Luka Elsner het met 1-3 en blijft zo ongeslagen.
De bezoekers kwamen halverwege de eerste helft op voorsprong. Ambrose vond in de zestien Lennert Van Landschoot, die recent voor het eerst vader werd, en de middenvelder werkte koel af: 0-1. Even later had hij bijna zijn tweede van de avond te pakken, maar doelman Brughmans redde knap.
Kort na rust verdubbelde Ndjeungoue de voorsprong op wat een merkwaardig doelpunt was: via de buik belandde de bal in doel. Jong Genk gaf zich echter niet zomaar gewonnen. De 16-jarige De Wannemacker bediende Beniangba, die de aansluitingstreffer voorbij Ilic schoof: 1-2. De Limburgers roken even de gelijkmaker, maar Kortrijk-doelman Ilic stond pal bij een kopbal van Lazar.
In de slotfase maakte invaller Gueye er met het hoofd 1-3 van, net als in de bekerpartij tegen Londerzeel. Zo blijft Kortrijk met een perfect rapport aan kop in de Challenger Pro League.