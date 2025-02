Yves Vanderhaeghe kwam al voor de derde keer in zijn trainerscarrière aan het roer bij de Veeka, als opvolger van Freyr Alexandersson. Vanderhaeghe trainde eerder al KVK van 2014-2015 en van 2018-2021. Hij tekende een contract tot het einde van het seizoen, met optie, al ziet de club nu af van dat contract.

KV Kortrijk had - na de miraculeuze houdini-act tot in de barrages vorig seizoen - vooral gehoopt om een rustiger jaar door te maken. Dat leek na de eerste wedstrijden ook te gaan lukken, maar een constante bleef uit in de resultaten. Teveel tegendoelpunten en zelf moeilijk tot scoren komen, dan heb je al gauw twee belangrijke pijnpunten. Nu staat de Veekaa voorlaatste, met 19 punten, vijf punten voorsprong op Beerschot dat laatste staat in de stand.