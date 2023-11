In Kuurne zijn ze daarentegen minder enthousiast over de nieuwe startplaats van de voorjaarsklassieker. Na 75 edities waarin het startschot in Kuurne gegeven werd, is dit een harde noot om te kraken. "Als gemeentebestuur van Kuurne deden we aan de organisatie nog een verbeterd voorstel, maar daar beslisten ze uiteindelijk anders over. Stad Kortrijk ging dan op hun voorstel in", vertelt burgemeester Francis Benoit.