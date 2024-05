De ploeg is daarmee ook de eerste in de Vlaamse voetbalgeschiedenis die deze prijs wint. Ze wordt vooral geprezen om haar sociale cel, die ze twee jaar geleden uit de grond stampte. Die vormt de drijvende kracht achter tal van sociale initiatieven, waardoor het welzijn van trainers, spelers en ouders wordt bevorderd. Ze ondersteunt ook de lokale gemeenschap door haar infrastructuur ter beschikking te stellen voor lokale steunacties.

Thomas Dhondt van de sociale cel, noemt de club een plek waar jong en oud elkaar regelmatig ontmoeten in het kader van benefiet- en ontspanningsactiviteiten. "Daarnaast zetten we sterk in op het bijbrengen van maatschappelijke waarden zoals respect voor zichzelf en elkaar en dragen we fair play hoog in het vaandel. Daarvoor hebben we educatieve programma’s opgezet en hebben we een duidelijk antipestbeleid."

KSV Rumbeke ontving de prijs trouwens uit handen van Vlaams minister van Sport Ben Weyts.“KSV Rumbeke kan symbool staan voor zoveel sportclubs in Vlaanderen, die vaak het kloppend hart zijn van hun lokale gemeenschap. Mensen samenbrengen en met elkaar verbinden, los van leeftijd of sociale status: daar gaat het om", zegt hij daarover.