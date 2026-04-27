Kortrijkzaan Frédéric Vervisch boekt succes in Laguna Seca

De Kortrijkzaan zegevierde in een Ford Mustang met zijn Duitse teamgenoot Christopher Mies. Ze kwamen tien minuten voor het einde aan de leiding en stonden de eerste plaats niet meer af. Het Belgische WRT-team haalde met de BMW n°25 van de Duitser Marco Wittmann en de Oostenrijker Philipp Eng de derde plaats in het algemene klassement.

Laurens Vanthoor eindigde met de Fransman Kevin Estre in een Porsche als zesde. Zijn jongere broer Dries en de Zuid-Afrikaan Sheldon Van der Linde waren in de BMW n°24 van WRT goed voor plaats negen. De volgende IMSA-manche volgt op 29 en 30 mei op het cicruit van Detroit.