Kortrijk Spurs draait in zijn eerste jaar in die eerste nationale meteen goed mee in de middenmoot en mikt op een top 6 plaats. De ambities van Marke-Webis liggen na 7 overwinningen op 10 wedstrijden iets hoger.

Marke-Webis wint uiteindelijk met 3-1 van Kortrijk Spurs, na een boeiende, aangename en geladen burenstrijd. Kristof Vroman, trainer-coach Marke-Webis: "In de gegeven omstandigheden zijn we tevreden met de plaats waar wij staan. Als wij voltallig raken, dan denk ik dat wij hier thuis tegen iedere ploeg wat kunnen doen. En op verplaatsing weet je nooit hoe het gaat. Ik hoop dat we eerst de spelers terug hebben, en dan zien we wel."