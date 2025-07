Ogbuehi komt over van het Spaanse Eldense, dat afgelopen seizoen uit de Spaanse tweede klasse tuimelde. Sinds januari werd hij uitgeleend aan het tweede elftal van Osasuna, waarvoor hij in derde afdeling vier keer scoorde in achttien matchen.

"We zijn blij dat we met Sixtus onze voorlinie kunnen versterken. Hij voegt fysieke présence en diepgang toe aan onze ploeg. Zo werken we verder aan ons elftal richting de competitiestart", aldus Nils Vanneste, Sporting Director van Kortrijk.