De twintigjarige flankaanvaller werd in de zomer van 2023 door Kortrijk weggehaald bij het Senegalese Espoirs de Guédiawaye. Vorig seizoen kwam hij zeven keer in actie voor de Kerels, telkens met een korte invalbeurt: zes maal in de competitie en één keer in de Croky Cup. Op het veld van Club Brugge zorgde hij eind januari met een doelpunt mee voor een 3-3-gelijkspel.