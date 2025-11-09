Vier op acht gewonnen wedstrijden. Geen seizoensbegin om over naar huis te schrijven. Maar nu lijkt Kortijk de juiste formule te hebben gevonden. Het eerste kwart was rommelig en konden de Nederlanders gelijke tred houden, maar daarna denderden de Spurs verder. Een 14-0 run in het tweede kwart was genoeg om een kloof te slaan.

Ook in kwart drie en vier toonde de ploeg van trainer Johan Roijakkers dat ze stilaan hun niveau terugvinden. Volgende week komt het Nederlandse Leiden op bezoek.