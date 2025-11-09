Aanmelden
Kort­rijk Spurs wint twee­de wed­strijd op rij

Kortrijk Spurs

Voor het eerst dit seizoen heeft Kortrijk Spurs twee wedstrijden na elkaar gewonnen. Na de winst tegen Rotterdam ging nu BAL Weert voor de bijl. Het werd 98-47. 

Vier op acht gewonnen wedstrijden. Geen seizoensbegin om over naar huis te schrijven. Maar nu lijkt Kortijk de juiste formule te hebben gevonden. Het eerste kwart was rommelig en konden de Nederlanders gelijke tred houden, maar daarna denderden de Spurs verder. Een 14-0 run in het tweede kwart was genoeg om een kloof te slaan. 

Ook in kwart drie en vier toonde de ploeg van trainer Johan Roijakkers dat ze stilaan hun niveau terugvinden. Volgende week komt het Nederlandse Leiden op bezoek.

Gianni Seeuws

