Het is carnaval in Aalst, maar veel reden om te vieren heeft Kortrijk niet. Ze verliezen voor de vijfde keer op een rij. “Het was een zeer zwakke wedstrijd van ons, vooral op defensief vlak. We scoren maar 63 punten. We waren niet op de afspraak vandaag”, zegt Niels De Ridder van de Kortrijk Spurs.

Kortrijk plaatst zich niet voor de BNXT Golden League, met de vijf beste Belgische en de vijf beste Nederlandse ploegen en moet dus tevreden zijn met een plaats in de Silver League. De nederlaag is nog wat te vers voor uitgesproken ambities. "We willen eerst de Silver League zo goed mogelijk afsluiten en misschien eens voor een stunt zorgen in de eerst ronde. Maar dat ga ik nog niet te luid zeggen”, aldus De Ridder.