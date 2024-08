Basketbalclub Kortrijk Spurs roept via hun Instagrampagina op om de Belgian Cats uit te zwaaien. Zondagmorgen vertrekt de basket damesploeg om 8.15 uur aan het Parkhotel in Kortrijk.

Om 11 uur spelen de Cats hun laatste groepswedstrijd tegen Japan in het Stade Pierre-Mauroy in Rijsel. Om door te stoten naar de kwartfinale, moeten ze een negatief puntensaldo van -28 wegwerken. Dat kan alleen maar als ze ruim winnen van Japan, en als Australië of Puerto Rico verliezen. Dan eindigen de Cats bij de beste derdes.

Als de Belgian Cats doorgaan naar de kwartfinales spelen ze hun wedstrijden in Parijs en niet meer in Rijsel.