Aan de rust lag de wedstrijd bij een score van 35-31 nog open. In de tweede helft vecht Waregem terug na een ruime achterstand en staat het op een bepaald moment 54-50. Daarna drukt Kortrijk het gaspedaal in. Een voorsprong van vijftien punten geeft het niet meer weg. Door de overwinning van de Spurs staan beide ploegen op gelijke hoogte in de top acht van het klassement. In de eerste divisie spelen twaalf teams om de titel.