De Kerels speelden geen topmatch tegen een stevig en goed georganiseerd Patro, maar toonden zich bijzonder efficiënt. Jellert Van Landschoot opende in de 27ste minuut de score met een fraaie lob, waarna Thierry Ambrose kort na rust de voorsprong verdubbelde. Doelman Ilic hield zijn ploeg met enkele knappe reddingen overeind en zorgde ervoor dat Kortrijk de nul kon houden.

Er was ook spektakel naast het veld: Patro-coach Stijn Stijnen kreeg vlak voor de rust twee gele kaarten in één minuut tijd, nadat hij furieus reageerde op een niet-gefloten handsbal in de Kortrijkse zestien. De Limburgse trainer moest boos naar de tribunes.

In de stand leidt Beveren met 35 punten, gevolgd door Kortrijk met 31 uit één wedstrijd minder.