Vrijdagavond werd dé topper in de BNXT League gespeeld. En die topper was ook nog eens dé West-Vlaamse derby in het basketbal met Kortrijk Spurs en Filou Oostende. Het was een duel voor de leidersplaats, want Oostende snoepte eerder deze week de 1e plek af van de Spurs. Kortrijk won met 91-80 en lijkt op weg de reguliere competitie af te sluiten als leider.