De jonkies van AA Gent schoten nochtans verschroeiend uit de startblokken en stonden na een kwartier al 2-0 voor na goals van Mukuna-Trouet en Vydysh. Kortrijk stelde echter orde op zaken en vond al snel de aansluitingstreffer via Osifo, waarna Ogbuehi in de tweede helft het evenwicht herstelde. De veer was daarmee gebroken bij de thuisploeg. Ambrose bezorgde de Kerels vanop de stip nog de volle buit. Kortrijk blijft met deze zege in het spoor van leider SK Beveren.