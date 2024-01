Met Yokohama won Tsunoda in 2022 de Japanse titel en deed hij ervaring op in de Aziatische Champions League. Vorig jaar versierde de Japanner een eerste selectie voor de nationale ploeg, maar door blessureleed moest hij in extremis afhaken.

Kortrijk staat na 21 speeldagen op de zestiende en laatste plaats in de Jupiler Pro League, maar de West-Vlamingen behaalden vorig weekend, in de debuutmatch van de IJslandse coach Freyr Alexandersson wel een hoopgevende 1-2 zege bij Standard. Daar miste de eveneens debuterende Ivan Leko zijn start.