STVV wilde meteen komaf maken met zijn slechte seizoensstart en klom al na tien minuten op voorsprong. De kopval van Vanwesenmael op de vrije trap van Ito leek overhoeks binnen te gaan, maar Bertaccini zette er nog net zijn been tegen. Dat bleek niet zonder risico te zijn, want de VAR wilde de goal in alle rust nog even herbekijken, maar keurde het openingsdoelpunt na veel vijven en zessen dan toch goed.