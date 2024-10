Kortrijk en Beerschot zorgden voor een vermakelijke eerste vijfenveertig minuten in het Guldensporenstadion. De thuisploeg startte het best en kon zijn vroege overwicht op het kwartier bijna ook verzilveren, maar met een knappe redding op de lijn voorkwam Beerschot-verdediger Loic Mbe Soh dat zijn ploeg op achterstand kwam. De bezoekers staken nadien de neus aan het venster met kansjes voor Colin Dagba en Marwan Al-Sahafi, maar het meeste gevaar kwam opnieuw van Kortrijk. De bedrijvige spits Thierry Ambrose kon echter niet afdrukken. Van dichtbij botste hij op doelman Nick Shinton, van veraf krulde hij zijn poging maar net over.

Na de pauze ging de bal wel tussen de palen voor de thuisploeg. Middenvelder Abdoulaye Sissako kreeg zijn hoofd tegen een hoekschop van Abdelhak Kadri en zette Kortrijk verdiend op voorsprong. De thuisploeg hield nadien controle over de wedstrijd, maar kreeg richting het einde van de partij nog een aantal prikjes te verwerken van de bezoekers, die gevaarlijk waren via Al-Sahafi, invaller Antoine Colassin en Faisal Al Ghamdi. Kortrijk hield uiteindelijk stand en sleepte zijn vierde zege van het seizoen in de wacht.

In de stand klimt Kortrijk met 14 punten voorlopig naar de twaalfde plaats, net boven de degradatiestreep.