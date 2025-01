Nog geen week na de vorige editie van de cyclocross overleed Mister Duinencross Walter Maes. Als symbool kan het tellen, alsof Walter nog een laatste keer ‘zijn’ cross wilde zien. Walter werkte ruim 20 jaar aan het parcours van de cross. Burgemeester Sander Loones: “Als stille werker werd hij in 2012 gelauwerd als sportief ambassadeur van Koksijde. Voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van véloclub ‘De Verenigde Vrienden’ en natuurlijk zijn bijdrage aan de koers in onze gemeente. De allereerste keer dat hij erbij was, in 1994, kroonde Paul Herygers zich tot wereldkampioen in onze duinen. Walter bracht duidelijk geluk. Herygers kreeg later de titel van ereburger én kreeg een eigen duin op het parcours van de Duinencross. Mede dankzij Walter.”